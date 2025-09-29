A Termékmenedzser kompenzáció in India a Swiggy cégnél ₹46K yearként a L6 szinthez és ₹125K yearként a L11 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹96.1K. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)