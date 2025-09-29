Cégjegyzék
Swiggy
Swiggy Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in India a Swiggy cégnél ₹46K yearként a L6 szinthez és ₹125K yearként a L11 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹96.1K. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
Product Manager I
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
Product Manager II
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
Product Manager III
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
Product Manager IV
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
₹160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

The highest paying salary package reported for a Termékmenedzser at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹192,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Termékmenedzser role in India is ₹106,603.

