A Terméktervezési vezető kompenzáció in India a Swiggy cégnél összesen ₹83.3K yearként a L9 szinthez. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
