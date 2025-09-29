Cégjegyzék
Swiggy Terméktervezési vezető Fizetések

A Terméktervezési vezető kompenzáció in India a Swiggy cégnél összesen ₹83.3K yearként a L9 szinthez. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹65.7K - ₹78K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
₹160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Swiggy in India Terméktervezési vezető职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹83,300。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Swiggy in India Terméktervezési vezető职位的年度总薪酬中位数为₹60,657。

