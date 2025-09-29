Cégjegyzék
SWIFT
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

SWIFT Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a SWIFT cégnél összesen $102K yearként. Tekintsd meg a SWIFT teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
SWIFT
Software Engineer
Washington DC
Összesen évente
$102K
Szint
40
Alapbér
$96K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$6K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a SWIFT?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at SWIFT in United States sits at a yearly total compensation of $154,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SWIFT for the Szoftvermérnök role in United States is $93,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a SWIFT cégnél

Kapcsolódó cégek

  • PayPal
  • DoorDash
  • Uber
  • Lyft
  • Flipkart
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források