A medián Termékmenedzser kompenzációs in United States csomag a Swift Navigation cégnél összesen $183K yearként. Tekintsd meg a Swift Navigation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Összesen évente
$183K
Szint
L6
Alapbér
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Swift Navigation?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Swift Navigation cégnél in United States évi $222,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Swift Navigation cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $170,000.

Egyéb források