Cégjegyzék
Sway AI
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Sway AI Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Sway AI cégnél összesen $135K yearként. Tekintsd meg a Sway AI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/9/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Sway AI
Software Engineer
Burlington, MA
Összesen évente
$135K
Szint
L3
Alapbér
$125K
Stock (/yr)
$10K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Sway AI?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Sway AI in United States sits at a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sway AI for the Szoftvermérnök role in United States is $125,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Sway AI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • SoFi
  • Snap
  • Netflix
  • PayPal
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források