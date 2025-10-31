Cégjegyzék
Storyblocks Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Storyblocks cégnél összesen $143K yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $145K. Tekintsd meg a Storyblocks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Storyblocks?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Storyblocks cégnél in United States évi $176,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Storyblocks cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,000.

Egyéb források