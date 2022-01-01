Cégjegyzék
STORD
STORD Fizetések

A STORD fizetése $134,325 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki programvezető pozícióhoz az alsó végén $271,350-ig egy Vezérkari főnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a STORD. Utoljára frissítve: 10/26/2025

Szoftvermérnök
Median $167K

Full-Stack Szoftvermérnök

Vezérkari főnök
$271K
Adattudós
$164K

Termékmenedzser
$202K
Műszaki programvezető
$134K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A STORD cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

A legmagasabban fizető pozíció a STORD cégnél: Vezérkari főnök at the Common Range Average level évi $271,350 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A STORD cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $167,000.

