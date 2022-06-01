Cégjegyzék
StoneX Group
Itt dolgozik? Igényelje cégét

StoneX Group Fizetések

A StoneX Group fizetése $29,711 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $208,950-ig egy Marketing műveletek pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a StoneX Group. Utoljára frissítve: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $142K

Full-Stack Szoftvermérnök

Könyvelő
$52.3K
Üzleti elemző
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Adattudós
$29.7K
Marketing műveletek
$209K
Terméktervező
$58.3K
Termékmenedzser
$206K
Értékesítés
$139K
Szoftvermérnöki vezető
$196K
Megoldástervező
$119K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a StoneX Group cégnél: Marketing műveletek at the Common Range Average level évi $208,950 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A StoneX Group cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $128,972.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a StoneX Group cégnél

Kapcsolódó cégek

  • BBVA
  • IG Group
  • Stewart Title
  • Ocwen Financial
  • Paytm
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források