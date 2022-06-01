Cégjegyzék
Stoneridge
Stoneridge Fizetések

A Stoneridge fizetése $8,955 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $66,317-ig egy Gépészmérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Stoneridge. Utoljára frissítve: 10/25/2025

Szoftvermérnök
Median $29.4K
Gépészmérnök
$66.3K
Terméktervező
$9K

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Stoneridge cégnél: Gépészmérnök at the Common Range Average level évi $66,317 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Stoneridge cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $29,428.

