Cégjegyzék
StockX
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Technikai programmenedzser

  • Összes Technikai programmenedzser fizetés

StockX Technikai programmenedzser Fizetések

Tekintsd meg a StockX teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$158K - $180K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$138K$158K$180K$201K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 1 több Technikai programmenedzser beküldésre itt: StockX van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A StockX cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Technikai programmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a StockX cégnél in United States évi $200,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A StockX cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $137,700.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a StockX cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források