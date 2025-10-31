Cégjegyzék
StockX
StockX Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in United States a StockX cégnél $73.1K és $102K yearként között mozog. Tekintsd meg a StockX teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$79.1K - $92K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$73.1K$79.1K$92K$102K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A StockX cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a StockX cégnél in United States évi $102,340 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A StockX cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $73,100.

