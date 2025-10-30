Cégjegyzék
Stenn Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Spain csomag a Stenn cégnél összesen €137K yearként. Tekintsd meg a Stenn teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Összesen évente
€137K
Szint
M5
Alapbér
€137K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
18 Év
Mik a karrierszintek a Stenn?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Stenn cégnél in Spain évi €164,124 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Stenn cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €136,677.

Egyéb források