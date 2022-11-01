Cégkönyvtár
Standard Chartered
Standard Chartered Fizetések

Standard Chartered fizetési tartománya $16,994 teljes kompenzációban évente Vállalati fejlesztés alsó végén $502,500 Befektetési bankár felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Standard Chartered. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $52.5K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $42.7K

Technikai projektmenedzser
Median $150K
Könyvelő
$204K
Üzleti elemző
$26.4K
Vállalati fejlesztés
$17K
Adatelemző
$20K
Adattudós
$43.9K
Pénzügyi elemző
$17.1K
Informatikus
$39.4K
Befektetési bankár
$503K
Menedzsment tanácsadó
$57.1K
Termékdizájner
$69.1K
Programmenedzser
$60K
Projektmenedzser
$43.1K
Értékesítés
$56.5K
Kiberbiztonság elemző
$18K
Megoldásépítész
$43.3K
GYIK

The highest paying role reported at Standard Chartered is Befektetési bankár at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Chartered is $43,225.

