Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in United States a St. Luke's University Health Network cégnél $49.8K és $69.7K yearként között mozog. Tekintsd meg a St. Luke's University Health Network teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$54K - $65.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$49.8K$54K$65.5K$69.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a St. Luke's University Health Network cégnél in United States évi $69,657 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A St. Luke's University Health Network cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $49,841.

