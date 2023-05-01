Cégjegyzék
SSOE
SSOE Fizetések

A SSOE medián fizetése $108,331 egy Villamosmérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a SSOE. Utoljára frissítve: 11/30/2025

Villamosmérnök
$108K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a SSOE cégnél: Villamosmérnök at the Common Range Average level évi $108,331 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SSOE cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $108,331.

Egyéb források

