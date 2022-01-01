Cégjegyzék
Squarespace Fizetések

A Squarespace fizetése $59,900 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $478,333-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Squarespace. Utoljára frissítve: 11/30/2025

Szoftvermérnök
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend szoftvermérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Termékmenedzser
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Terméktervező
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Adattudós
L3 $155K
L4 $200K
Adatelemző
Median $135K
Pénzügyi elemző
Median $190K
Marketing
Median $164K
Toborzó
Median $150K
UX kutató
Median $151K
Adminisztratív asszisztens
$79.6K
Üzleti műveletvezető
$274K
Üzleti elemző
$118K
Ügyfélszolgálat
Median $59.9K
Adattudományi vezető
$224K
Emberi erőforrás
$141K
Informatikus (IT)
$191K
Technikai programmenedzser
Median $202K
Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

25%

ÉV 2

30%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Squarespace cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (30.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (30.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Squarespace cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Squarespace cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the L7 level évi $478,333 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Squarespace cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $195,822.

Egyéb források

