Spirent Communications Fizetések

A Spirent Communications fizetése $87,063 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $201,000-ig egy Értékesítési mérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Spirent Communications. Utoljára frissítve: 9/19/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $135K

Hálózati Mérnök

Marketing műveletek
$87.1K
Termékmenedzser
$152K

Értékesítési mérnök
$201K
Szoftvermérnöki vezető
$164K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Spirent Communications cégnél: Értékesítési mérnök at the Common Range Average level évi $201,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Spirent Communications cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $152,471.

