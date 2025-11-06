Cégjegyzék
Solarisbank Szoftvermérnök Fizetések Berlin Metropolitan Region helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Berlin Metropolitan Region csomag a Solarisbank cégnél összesen €83.5K yearként. Tekintsd meg a Solarisbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Összesen évente
€83.5K
Szint
Triangle 1
Alapbér
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Solarisbank cégnél in Berlin Metropolitan Region évi €118,233 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Solarisbank cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Berlin Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció €79,948.

