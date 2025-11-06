Cégjegyzék
Software Improvement Group
Software Improvement Group Terméktervező Fizetések Greater Amsterdam Area helyen

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in Greater Amsterdam Area a Software Improvement Group cégnél €42.2K és €60K yearként között mozog. Tekintsd meg a Software Improvement Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€47.8K - €54.4K
Netherlands
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Software Improvement Group?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Software Improvement Group cégnél in Greater Amsterdam Area évi €60,003 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Software Improvement Group cégnél a Terméktervező szerepkörre in Greater Amsterdam Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €42,206.

