A Szoftvermérnök kompenzáció in Ukraine a SoftServe cégnél UAH 419K yearként a L1 szinthez és UAH 2.74M yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ukraine csomag összesen UAH 2.13M. Tekintsd meg a SoftServe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
