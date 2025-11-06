Cégjegyzék
SoftServe
  • Ukraine

SoftServe Szoftvermérnök Fizetések Ukraine helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Ukraine a SoftServe cégnél UAH 419K yearként a L1 szinthez és UAH 2.74M yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ukraine csomag összesen UAH 2.13M.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a SoftServe?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

DevOps mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SoftServe cégnél in Ukraine évi UAH 3,506,580 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SoftServe cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Ukraine jelentett medián éves teljes kompenzáció UAH 2,128,995.

Egyéb források