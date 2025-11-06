Cégjegyzék
SoftServe Szoftvermérnök Fizetések Mexico helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Mexico a SoftServe cégnél MX$710K yearként a L2 szinthez és MX$891K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mexico csomag összesen MX$657K. Tekintsd meg a SoftServe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Mik a karrierszintek a SoftServe?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SoftServe cégnél in Mexico évi MXMX$26,187,808 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SoftServe cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Mexico jelentett medián éves teljes kompenzáció MXMX$18,847,734.

