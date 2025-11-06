A Szoftvermérnök kompenzáció in Lviv Metropolitan Area a SoftServe cégnél UAH 551K yearként a L1 szinthez és UAH 2.14M yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Lviv Metropolitan Area csomag összesen UAH 2M. Tekintsd meg a SoftServe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
