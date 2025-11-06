A Szoftvermérnök kompenzáció in Krakow Metropolitan Area a SoftServe cégnél PLN 191K yearként a L2 szinthez és PLN 309K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Krakow Metropolitan Area csomag összesen PLN 246K. Tekintsd meg a SoftServe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
