A Szoftvermérnök kompenzáció in Bulgaria a SoftServe cégnél BGN 59.3K yearként a L2 szinthez és BGN 61.9K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Bulgaria csomag összesen BGN 57.8K. Tekintsd meg a SoftServe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Megtekintés 1 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a SoftServe?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

DevOps mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SoftServe cégnél in Bulgaria évi BGN 129,178 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SoftServe cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Bulgaria jelentett medián éves teljes kompenzáció BGN 61,776.

