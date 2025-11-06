SoftServe Szoftvermérnök Fizetések Bulgaria helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Bulgaria a SoftServe cégnél BGN 59.3K yearként a L2 szinthez és BGN 61.9K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Bulgaria csomag összesen BGN 57.8K. Tekintsd meg a SoftServe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint Javadalmazás hozzáadása Szintek összehasonlítása

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L1 ( Belépő szint ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.3K BGN 56.3K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.9K BGN 61.9K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- Megtekintés 1 További szintek

+ BGN 99.5K + BGN 153K + BGN 34.3K + BGN 60.1K + BGN 37.8K Don't get lowballed

Legfrissebb fizetési bejelentések

​ Táblázat szűrő Feliratkozás Hozzáadás Komp hozzáadása Kompenzáció hozzáadása

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( BGN ) Alap | Részvény (év) | Bónusz Nem találhatók fizetések Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Toborzás? Készíts interaktív ajánlatot

Közreműködés

Mi az átruházási ütemterv a SoftServe ?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra . E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet → Add meg az E-mail Címed Add meg az E-mail Címed Feliratkozás Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök Új Munkakör Beküldése