Cégjegyzék
Socure
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

  • New York City Area

Socure Adattudós Fizetések New York City Area helyen

A medián Adattudós kompenzációs in New York City Area csomag a Socure cégnél összesen $210K yearként. Tekintsd meg a Socure teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Összesen évente
$210K
Szint
Lead Data Scientist
Alapbér
$210K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Socure cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudós ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Socure cégnél in New York City Area évi $218,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Socure cégnél a Adattudós szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $160,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Socure cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Two Sigma
  • Jump Trading
  • BitGo
  • ID.me
  • Bloomberg
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források