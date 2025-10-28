Cégjegyzék
Societe Generale
Societe Generale Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in India a Societe Generale cégnél ₹6.62M yearként a L3 szinthez és ₹6.93M yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹5M. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Societe Generale?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Societe Generale cégnél in India évi ₹14,008,999 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Societe Generale cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,369,062.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Societe Generale cégnél

