Itt dolgozik? Igényelje cégét
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Societe Generale Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Societe Generale cégnél ₹1.69M yearként a L1 szinthez és ₹2.69M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.96M. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Societe Generale?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Societe Generale cégnél in India évi ₹3,661,308 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Societe Generale cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,965,767.

