A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Societe Generale cégnél ₹1.69M yearként a L1 szinthez és ₹2.69M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.96M. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
