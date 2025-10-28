Cégjegyzék
Societe Generale
Societe Generale Projektmenedzser Fizetések

A Projektmenedzser kompenzáció in France a Societe Generale cégnél összesen €103K yearként a L4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in France csomag összesen €71.4K. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L4
€103K
€79.9K
€5.5K
€17.2K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Societe Generale?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Societe Generale cégnél in France évi €133,673 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Societe Generale cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €71,530.

