Cégjegyzék
Societe Generale
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Termékmenedzser

  • Összes Termékmenedzser fizetés

Societe Generale Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in India a Societe Generale cégnél ₹4.93M yearként a L4 szinthez és ₹4.6M yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.5M. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Megtekintés 3 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Societe Generale?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Termékmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Societe Generale cégnél in India évi ₹5,730,145 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Societe Generale cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,636,968.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Societe Generale cégnél

Kapcsolódó cégek

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források