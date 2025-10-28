A Adattudós kompenzáció in France a Societe Generale cégnél €41.3K yearként a L1 szinthez és €31.1K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in France csomag összesen €44.5K. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***