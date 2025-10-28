Cégjegyzék
Societe Generale
Societe Generale Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in France a Societe Generale cégnél €41.3K yearként a L1 szinthez és €31.1K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in France csomag összesen €44.5K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Societe Generale?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Societe Generale cégnél in France évi €51,982 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Societe Generale cégnél a Adattudós szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €39,882.

