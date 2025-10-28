Societe Generale Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in France a Societe Generale cégnél €41.3K yearként a L1 szinthez és €31.1K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in France csomag összesen €44.5K. Tekintsd meg a Societe Generale teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L1 €41.3K €38.5K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.1K €29.4K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € --

Legfrissebb fizetési bejelentések

