Snowflake Fizetések

A Snowflake fizetése $37,476 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $979,200-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Snowflake. Utoljára frissítve: 11/17/2025

Szoftvermérnök
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

Értékesítés
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Értékesítésfejlesztési képviselő

Ügyfélvezető

Megoldástervező
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Adat architekt

Felhőbiztonsági architekt

Termékmenedzser
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Szoftvermérnöki vezető
M3 $616K
M4 $769K
Értékesítési mérnök
IC3 $303K
IC4 $297K
Technikai programmenedzser
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Adattudós
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Terméktervező
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX tervező

Pénzügyi elemző
Median $118K
Emberi erőforrás
Median $185K
Toborzó
Median $170K

Jelölt-kereső

Könyvelő
Median $226K

Műszaki könyvelő

Üzleti elemző
Median $155K
Informatikus (IT)
Median $256K
Jogi
Median $210K
Projektmenedzser
Median $300K
Kiberbiztonsági elemző
Median $105K
Programmenedzser
Median $240K
Üzleti műveletek
$370K
Üzleti műveletvezető
$784K
Üzletfejlesztés
$289K
Ügyfélszolgálat
$37.5K
Adatelemző
$210K
Adattudományi vezető
$979K
Grafikus
$623K
Marketing
$174K
Marketing műveletvezető
$121K
Személyzeti műveletek
$194K
Bevételi műveletek
$480K
Technikai ügyfélmenedzser
$134K
Technikai író
$303K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snowflake cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snowflake cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snowflake cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Snowflake cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $979,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Snowflake cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $290,692.

Egyéb források