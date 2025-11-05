Cégjegyzék
Snap
Snap Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Snap cégnél $208K yearként a L3 szinthez és $927K yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $410K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
Software Engineer(Belépő szint)
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
Staff Software Engineer
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÉV 1

33%

ÉV 2

13%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)

  • 13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Befoglalt Munkakörök

Mobil szoftvermérnök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

Biztonsági szoftvermérnök

Virtuális valóság szoftvermérnök

Kutató tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Snap cégnél in San Francisco Bay Area évi $926,857 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Snap cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $425,000.

