A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater London Area a Snap cégnél £96.7K yearként a L3 szinthez és £262K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater London Area csomag összesen £188K. Tekintsd meg a Snap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
£96.7K
£72.6K
£20.9K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.4K
£744.8
L5
£262K
£132K
£129K
£0
L6
£ --
£ --
£ --
£ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
100%
ÉV 1
A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÉV 1
33%
ÉV 2
13%
ÉV 3
A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)
13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
