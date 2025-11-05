Cégjegyzék
Snap Termékmenedzser Fizetések Greater Los Angeles Area helyen

A Termékmenedzser kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Snap cégnél $240K yearként a L3 szinthez és $915K yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $426K. Tekintsd meg a Snap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÉV 1

33%

ÉV 2

13%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)

  • 13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Snap cégnél in Greater Los Angeles Area évi $915,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Snap cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Greater Los Angeles Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $400,000.

