  Fizetések
  Adattudós

  Összes Adattudós fizetés

  Greater Los Angeles Area

Snap Adattudós Fizetések Greater Los Angeles Area helyen

A Adattudós kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Snap cégnél $193K yearként a L3 szinthez és $511K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $450K. Tekintsd meg a Snap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$193K
$143K
$45.5K
$4.3K
L4
$332K
$172K
$150K
$10.4K
L5
$511K
$216K
$284K
$11.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÉV 1

33%

ÉV 2

13%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)

  • 13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Snap cégnél in Greater Los Angeles Area évi $578,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Snap cégnél a Adattudós szerepkörre in Greater Los Angeles Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $430,000.

