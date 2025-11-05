Cégjegyzék
Snap Adatelemző Fizetések Greater Los Angeles Area helyen

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Snap cégnél $130K és $190K yearként között mozog. Tekintsd meg a Snap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$150K - $171K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$130K$150K$171K$190K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÉV 1

33%

ÉV 2

13%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)

  • 13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)

Monthly vesting, no 1 year cliff



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Snap cégnél in Greater Los Angeles Area évi $189,980 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Snap cégnél a Adatelemző szerepkörre in Greater Los Angeles Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,410.

