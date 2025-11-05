Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Snap cégnél $130K és $190K yearként között mozog. Tekintsd meg a Snap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Átlagos Teljes Juttatás
100%
ÉV 1
A Snap cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.33% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.77% havi)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.77% havi)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.77% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Snap cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÉV 1
33%
ÉV 2
13%
ÉV 3
A Snap cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
54% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (4.50% havi)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.75% havi)
13% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.08% havi)
Monthly vesting, no 1 year cliff