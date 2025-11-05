Cégjegyzék
Smith+Nephew Szoftvermérnök Fizetések Pittsburgh Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Pittsburgh Area a Smith+Nephew cégnél összesen $126K yearként a Software Engineer 2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Pittsburgh Area csomag összesen $125K. Tekintsd meg a Smith+Nephew teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 3 További szintek
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Smith+Nephew cégnél in Pittsburgh Area évi $170,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Smith+Nephew cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Pittsburgh Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $127,000.

