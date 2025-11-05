A Szoftvermérnök kompenzáció in Pittsburgh Area a Smith+Nephew cégnél összesen $126K yearként a Software Engineer 2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Pittsburgh Area csomag összesen $125K. Tekintsd meg a Smith+Nephew teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
