SmartThings Szoftvermérnök Fizetések Minneapolis-St. Paul Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Minneapolis-St. Paul Area a SmartThings cégnél $109K yearként a Software Engineer szinthez és $192K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Minneapolis-St. Paul Area csomag összesen $151K. Tekintsd meg a SmartThings teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a SmartThings?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SmartThings cégnél in Minneapolis-St. Paul Area évi $245,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SmartThings cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Minneapolis-St. Paul Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a SmartThings cégnél

Egyéb források