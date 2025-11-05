Smartsheet Szoftvermérnök Fizetések Greater Seattle Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Seattle Area a Smartsheet cégnél $154K yearként a SE I szinthez és $375K yearként a Principal SE szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Seattle Area csomag összesen $254K. Tekintsd meg a Smartsheet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Vesting ütemezés Fő Alternatív 1 25 % ÉV 1 25 % ÉV 2 25 % ÉV 3 25 % ÉV 4 Részvény típus RSU A Smartsheet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik: 25 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 25.00 % éves )

25 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 6.25 % negyedéves )

25 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 6.25 % negyedéves )

25 % a következő időszakban válik esedékessé: 4th - ÉV ( 6.25 % negyedéves ) 33 % ÉV 1 33 % ÉV 2 34 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Smartsheet cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 8.25 % negyedéves )

34 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 8.50 % negyedéves )

Mi az átruházási ütemterv a Smartsheet ?

