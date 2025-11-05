Cégjegyzék
Smartsheet Szoftvermérnök Fizetések Edinburgh Metro Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Edinburgh Metro Area a Smartsheet cégnél £70K yearként a SE II szinthez és £160K yearként a Senior SE II szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Edinburgh Metro Area csomag összesen £177K. Tekintsd meg a Smartsheet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SE I
(Belépő szint)
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Smartsheet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Smartsheet cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.50% negyedéves)



Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Smartsheet cégnél in Edinburgh Metro Area évi £181,118 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Smartsheet cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Edinburgh Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £137,756.

