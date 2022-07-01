Cégkönyvtár
SmartRecruiters
Itt dolgozik? Igényelje cégét

SmartRecruiters Fizetések

SmartRecruiters fizetési tartománya $42,339 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $118,854 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól SmartRecruiters. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $42.3K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $119K
Adattudós
$64.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Termékdizájner
$53K
Termék dizájn vezető
$103K
Termékvezető
$94.9K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SmartRecruiters adalah Szoftverfejlesztési vezető dengan total kompensasi tahunan sebesar $118,854. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di SmartRecruiters adalah $79,860.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a SmartRecruiters-nél

Kapcsolódó cégek

  • HackerRank
  • Experis
  • Checkfront
  • Joveo
  • Alpaca
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források