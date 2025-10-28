Cégjegyzék
Sleep Number
Sleep Number Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Sleep Number cégnél összesen $170K yearként. Tekintsd meg a Sleep Number teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Összesen évente
$170K
Szint
L3
Alapbér
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bónusz
$20K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Sleep Number?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Sleep Number cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Sleep Number cégnél in United States évi $222,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sleep Number cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,000.

Egyéb források