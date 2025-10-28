Cégjegyzék
Sleep Number
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Sleep Number Programmenedzser Fizetések

Az átlagos Programmenedzser teljes kompenzáció in United States a Sleep Number cégnél $123K és $172K yearként között mozog. Tekintsd meg a Sleep Number teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$132K - $156K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$123K$132K$156K$172K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Sleep Number cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a Sleep Number cégnél in United States évi $171,990 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sleep Number cégnél a Programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $123,480.

Egyéb források