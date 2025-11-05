Cégjegyzék
Slalom Build
Slalom Build Megoldástervező Fizetések Greater Toronto Area helyen

A medián Megoldástervező kompenzációs in Greater Toronto Area csomag a Slalom Build cégnél összesen CA$143K yearként. Tekintsd meg a Slalom Build teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$143K
Szint
L5
Alapbér
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$2K
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Slalom Build cégnél in Greater Toronto Area évi CA$176,921 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Slalom Build cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Greater Toronto Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$166,381.

