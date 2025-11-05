Cégjegyzék
Slalom Build
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Megoldástervező

  • Összes Megoldástervező fizetés

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Megoldástervező Fizetések Greater Chicago Area helyen

A medián Megoldástervező kompenzációs in Greater Chicago Area csomag a Slalom Build cégnél összesen $147K yearként. Tekintsd meg a Slalom Build teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Összesen évente
$147K
Szint
L4
Alapbér
$134K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$13K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Megoldástervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Slalom Build cégnél in Greater Chicago Area évi $189,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Slalom Build cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Greater Chicago Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $160,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Slalom Build cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források