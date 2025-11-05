Cégjegyzék
Slalom Build Szoftvermérnök Fizetések Greater Toronto Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a Slalom Build cégnél CA$98.9K yearként a Engineer szinthez és CA$129K yearként a Senior Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$108K. Tekintsd meg a Slalom Build teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer
(Belépő szint)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Slalom Build?

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

Adatmérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Slalom Build cégnél in Greater Toronto Area évi CA$128,634 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Slalom Build cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Toronto Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$104,146.

