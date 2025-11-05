A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a Slalom Build cégnél CA$98.9K yearként a Engineer szinthez és CA$129K yearként a Senior Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$108K. Tekintsd meg a Slalom Build teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
