A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Chicago Area a Slalom Build cégnél $97.4K yearként a Engineer szinthez és $189K yearként a Senior Architect szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Chicago Area csomag összesen $140K. Tekintsd meg a Slalom Build teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
