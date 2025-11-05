Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Slalom Build Szoftvermérnök Fizetések Greater Chicago Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Chicago Area a Slalom Build cégnél $97.4K yearként a Engineer szinthez és $189K yearként a Senior Architect szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Chicago Area csomag összesen $140K. Tekintsd meg a Slalom Build teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer
(Belépő szint)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Slalom Build?

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

Adatmérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Slalom Build cégnél in Greater Chicago Area évi $188,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Slalom Build cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Chicago Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $129,000.

Egyéb források