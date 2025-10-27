Cégjegyzék
Skai
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Skai Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Israel csomag a Skai cégnél összesen ₪334K yearként. Tekintsd meg a Skai teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Összesen évente
₪334K
Szint
L3
Alapbér
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bónusz
₪0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Skai?
+₪200K
+₪306K
+₪68.8K
+₪120K
+₪75.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Skai cégnél in Israel évi ₪509,197 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Skai cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪380,236.

Egyéb források