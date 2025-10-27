Cégjegyzék
SIX Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Switzerland csomag a SIX cégnél összesen CHF 117K yearként. Tekintsd meg a SIX teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Összesen évente
CHF 117K
Szint
Software Engineer
Alapbér
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónusz
CHF 4.5K
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SIX cégnél in Switzerland évi CHF 146,006 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SIX cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Switzerland jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 118,656.

