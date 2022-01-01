Cégkönyvtár
Silicon Labs
Silicon Labs Fizetések

Silicon Labs fizetési tartománya $50,868 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztési vezető alsó végén $301,500 Technikai projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Silicon Labs. Utoljára frissítve: 8/25/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $135K
Hardvermérnök
Median $150K

ASIC mérnök

Üzletfejlesztés
$194K

Informatikus
$94.5K
Termékdizájner
$89.7K
Termékvezető
$146K
Projektmenedzser
$221K
Értékesítés
$102K
Kiberbiztonság elemző
$165K
Szoftverfejlesztési vezető
$50.9K
Technikai projektmenedzser
$302K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvénytípus
RSU

A Silicon Labs-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 33% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (33.00% évente)

  • 33% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (33.00% évente)

  • 33% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (33.00% évente)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Silicon Labs-nél a Technikai projektmenedzser at the Common Range Average level, évi $301,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Silicon Labs-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $145,725.

